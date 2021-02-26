拜登露出狐狸尾巴! 美國擬與日本．台灣等盟國 合組「無中國」科技供應鏈

自從拜登（Joe Biden）成為美國總統後，與中國的關係成為各界的關注點。據外國媒體報道，美國正計劃與日本、南韓及台灣等同盟國合作，加速建立不依賴中國的供應鏈，範圍涵蓋半導體、電動車電池等科技領域。



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拜登周三簽署一項行政命令，對半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品 4 大關鍵產品供應鏈展開為期 100 天的檢討，並將對 6 大部門展開檢討，並仿效國防部強化國防工業基礎所採取的程序。這項命令將聚焦在國防、公共衛生、通訊科技、交通、能源和糧食生產等領域。

報道指美國希望擺脫對中國供應鏈的依賴，與同盟國的合作，建立牢固、有彈性的供應鏈，共享相關情報，並在生產品項互補。據悉，半導體部分美國預估將和關係良好的台灣及日本、南韓合作；稀土部分，美國考慮和澳洲等亞洲各國／地區合作。目前美國稀土約 80% 從中國進口，同時 90% 醫療用品也是中國進口。

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由於今年晶片短缺，更加深美國建立另一條供應鏈、擺脫中國的迫切性。根據波士頓顧問集團（Boston Consulting Group，BCG）調查，美國在全球半導體製造市場的市占率急速下降，從 1990 年 37% 滑落至目前 12%。而 2020 年台灣半導體產能全球市占率為 22%，其次是南韓 21%，日本和中國皆為 15%。然而分析認為，在中國政府大力扶植下，到了 2030 年，中國半導體全球市占可能會攀升至 24%；因此美國認為重要產品皆過度仰賴中國的話，可能會帶來安全風險。



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