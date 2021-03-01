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【疫市直擊】晚市重開樓上餐廳生意未回復　轉攻 「飛機餐」到會補收入

商管策略 13:11 2021/03/01

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新冠肺炎疫情逐漸緩和，雖然晚市重開生意漸漸回覆，但盈利缺口仍要一定時間方能彌補。有樓上餐廳表示，會繼續拓展到會市場，補上晚市損失，而他們的飛機餐餐盒式到會因為比較衛生，廣受客人歡迎。

荃灣樓上餐廳「The 5B Private Corner」老闆羅偉健（Kelvin）表示，晚市生意現時只有過往 1/3，在未有新冠肺炎疫情時，餐廳在午市、晚市的收入是「五五開」，現時最多只有三比七 ，最大原因是政策現時仍有限制，例如營業時間、入座率都未完全放寬，所以在營運上必須另謀出路增加收入。

電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

羅偉健表示 ，市民對於新冠肺炎疫情仍有一定擔憂，加上防疫超過 1 年，大部份人慣了在家煮食或者叫外賣，所以必須瞄準新市場。他說：「新年之後又會是一段時間的淡季，下次生意的高峰期可能已經是復活節，期間一定要想辦法做之前未做過的生意。在聖誔、新年時我們專注做到會，反應都不錯。尤其我們使用了飛機餐餐盒式的包裝，就算是一大班人用餐，都會更加衛生。好多客人都喜歡。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

客人自由點餐，餐廳則付出更高的物料包裝成本、人力成本，但效果不錯，吸引到不少的區內客、家庭客戶。羅偉健指，到會的利潤其實不高，尤其運輸成本方面較為不穩定，例如新年假期要付再高 6、7 成的附加費，百上加斤，但有生意做總好過靜待新冠肺炎疫情過去，而且廣做到會也可以保持品牌活力，未來疫情穩定後也可以更快企穩。

錯過．跌過．失敗過 工廈餐廳 5B 逆轉靠溝通及創意見下頁

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撰文 : 陳文政

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