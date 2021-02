美國製造!? HALYARD 專業醫用口罩售 $120/50個

東興大藥房正發售美國 HALYARD 口罩。



近日香港有一批美國 HALYARD 口罩到港,開始在市面發售。東興大藥房亦表示,下周四將有 HALYARD 口罩到貨。HALYARD 口罩為美國品牌,盒面寫明是「Product of USA, further processed in Mexico」,也算是「半美國」製造吧。口罩支援 EN14683 TYPE II 規格,一盒 50 個售 $120。

▲ HALYARD 專業醫用口罩

