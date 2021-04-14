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美國製造!? HALYARD 專業醫用口罩 現貨特價售 $108/50個

行內熱話 16:21 2021/04/14

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東興大藥房正特價發售美國 HALYARD 口罩。
                 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

近日香港有一批美國 HALYARD 口罩到港，開始在市面發售。東興大藥房亦表示， HALYARD 口罩已到貨。HALYARD 口罩為美國品牌，盒面寫明是「Product of USA, further processed in Mexico」，也算是「半美國」製造吧。口罩支援 EN14683 TYPE II 規格，一盒 50 個原售 $120，現特價賣 $108。

    點擊圖片放大


口罩購買連結<<

【其他內容】  【首次香港製造!】櫻花盛開! Gimans Care Sakura (朝 、夕) Level 3 口罩 一盒齊兩款售 $108 盒

【其他內容】 【附購買連結】香港製造 Love Kid TYPE IIR 兒童口罩 特價售 $5 包

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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