美國製造!? HALYARD 專業醫用口罩 現貨特價售 $108/50個

東興大藥房正特價發售美國 HALYARD 口罩。



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近日香港有一批美國 HALYARD 口罩到港，開始在市面發售。東興大藥房亦表示， HALYARD 口罩已到貨。HALYARD 口罩為美國品牌，盒面寫明是「Product of USA, further processed in Mexico」，也算是「半美國」製造吧。口罩支援 EN14683 TYPE II 規格，一盒 50 個原售 $120，現特價賣 $108。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。