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多款台灣製中衛口罩減至 $98/盒起 兼享買一盒送一包口罩優惠

行內熱話 21:45 2021/02/26

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 荃心日韓藥房表示，正推出多項口罩優惠。
                 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

店方指，由即日起至 28/2（星期日），現凡購買中衛盒裝口罩一盒，即多送一包中衛天空藍袋裝 5 個裝。此外，其他盒裝口罩亦以優惠價發售，門市網店同步有優惠。

特價口罩包括:

週末快閃價成人盒裝炫綠 30 個裝售 $98

週末快閃價兒童盒裝潮橘 30 個裝售 $98

中衛成人盒裝均一價售 $128

中衛兒童盒裝均一價售 $120

中衛袋裝款式售 $15起

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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