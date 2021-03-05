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【疫市營商】香港女生「裸辭」創蜜蠟花工作室　寄賣滯銷轉教室突圍

商管策略 15:07 2021/03/05

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香港手作藝市場競爭大，要突圍而出也要「絞盡腦汁」！有香港女生在去年 8 月「裸辭」，開設蜜蠟花工作室。後來遇上社會運動和新冠肺炎疫情，但仍然憑兩招在市場上突圍而出。

開業3個月無生意仍堅持創作 本土飾物品牌拒跟潮流走我路見下頁

Tranquil Paradise 創辦人 Apple Wong 從事文職工作多年，但因工作太刻板，決定「裸辭」投入花藝世界。在成立工作室前，Apple 一直以日租場模式進行教學。直至去年 8 月，因學生人數增加才決定租用工作室。雖然開設工作室時遇上社運和新冠肺炎疫情，但 Apple 仍希望提供一個場地給大家做手作。

回想創業過程，Apple 指除了資金、場地，銷售也成為障礙。她曾於半年發展寄賣業務，但當時香港人不是太認識蜜蠟花，了解不到它內在的價值，令產品滯銷。

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買遮繼續永久包整不怕老套 梁蘇記加推短傘拓年輕人市場（有片）見下頁

雖然銷售之路成創業一大障礙，但 Apple 仍靠 3 招在手作藝術界中突圍而出。她認為，作品要有個人風格，也要用心對待學生，故適量修改教學技巧，例如在製作、染色技巧方面加入自己的特色，讓學生可以製作出自己想要的花形。

此外，口碑也是重要因素。Apple 表示，在社交平台上不時出現各種手作課程資訊和圖片，但只參考作品的相片未必知道導師的質素或風格是否適合自己，因此她認為各項證書反而是能夠突出自己的策略。

香港女生棄投行工創運動品牌 疫市拓新營銷模式點止「慳舖租」（有片）見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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