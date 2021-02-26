每個唔駛 $2! 韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩 售 $98/50個

Angel Kids 表示，正以特價發售 Safeair KF94 四層立體口罩。



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店方正發售韓國製造 Safeair KF94 四層立體口罩。此成人口罩合 KF94 規格，1 盒 50 個獨立包裝，口罩為全白色。售價為 $98 盒，每個口罩低至 $1.96。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。