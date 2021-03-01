人工智能觸發創造力　開啟商業與創作新路向（下）

之前說到，傳統人工智能（AI）用在數據分析、預測、專家系統。其實講求創造力的行業，近年在機器學習及 AI 運用亦有不少表現，雖然人類腦部創意本身仍有不少未知謎題，但加入人工智能，亦令市場有更多空間。

加入 AI 提高效率 機械人機場應用助防疫【見下頁】

《Edmond de Belamy》由 Obvious 團隊的創作，成員之一 Hugo Caselles-Dupré 指出，最後作品能點出他們想表達的觀點，而人工智能的算法亦能夠模仿創造力。《Edmond de Belamy》與預期一樣，引起相關業界談論，正負評價都有，但這已足以令市場看到 AI 在創造力上的用途。

▲ 在創意領域，人工智能不是要取代人類，而是合作觸發更多創作可能。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

人工智能現時的能力已開始模仿着人類的感觀，包括「看」：畫像識別技術、「講」及「寫」：機械人對話技術，所以市場在期待，機器在掌握了人類的基本能力後，能否透過學習而產生創造力呢？一直在 AI 能技術上不斷研發的廠商亦在留意。

藝術創作與傳統商業運作有何關係呢？若人工智能可協助創作，在目前不少企業都欲將業務自動化的時期， 就得起一個提升作用。以初創公司 Looka 為例，他推出的商標設計服務，就是利用人工智能為用戶設計商標。只要在 Looka 網站上按提問輸入答案，定義公司業務類型及設計遍好，人工智能即可會提供不同設計供用戶選擇。

▲ Runway ML 已有不少品牌在用。

科學融入藝術教育 劇團推廣科藝戲劇迎「開學商機」【見下頁】

試用過 Looka，或許對其設計並不能滿足專業市場或企業品牌建設的要求，但對小規模企業，或是以玩味性質推出產品的獨立生產商而言，以省時省成本方法就能得到商標設計的建議，更可成為實際設計者的初步參考。而 Looka 服務月費只是 4.99 美元，平台提供設計修改工具，而即使用戶停用服務，商標的擁有權仍屬用戶，這是最關鍵的一環。

由人工智能自化商標設計，可以衍生出不同的商業應用想像。早於 2017 年，廣告公司 Ogilvy 就在意大利為傳統品牌 Nutella 推出一個市場推廣項目，藉工具為 Nutella Unica 產品設計約 700 萬款包裝，Ogilvy 選用了不同顏色、模式， 結合獨有算法，為意大利 Nutella 設計這些獨一無異的產品。可以想像，若工作全皆換成設計師完成，即使沒有成本考慮，在人力資源上都是重大挑戰。

Looka 利用 Tensorflow 建立其機器學習引擎，市場上，在影像、聲音等不同領域上，都有工具供開發者或用戶採用， 部分已被業界廣泛利用，即使不是資深程式開發者，亦有不同程度的工具選擇。例如強調是供創作人採用的 Runway ML，軟件本身免費，但需要利用到雲端 GPU 運算，亦即用戶需要付費採用雲端服務，但好處是應用本身並不需要編程工作。Runway ML 內有不同工具配合如電影創作或畫作等。

港產硬派科幻插畫精品 Q版化望打入兒童校園市場【見下頁】

另一個針對圖像藝術創作的應用 ArtBreeder，對於大眾而言則較易理解。該工具可以將不同相片組合或調校，情況有如手機的改圖應用，不過效果是透過 2 張完全不同的相片，創作出一個新的圖像，用戶甚至可利用創作出的圖像作廣告推廣之用。

▲ 人工智能創作的布料式樣，亦有機會取悅消費者。

小結：

人類結合機械創意

人工智能創作有價，雖然市場評價有高低，但對創作者而言，是新的發展範疇；對商業營運者而言，除了傳統的項目創作方式，藉人工智能協助，確實能觸發更多可能。

對設計師而言，工具只是協助創作，事實上亦取代了某些瑣碎工作，如何利用技術為業界提供突破，令本身的專業能力發揮，相信才是設計師日後要走的路。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】