【香港品牌】加強網上內容平台發布　港產動畫爭取投資延續創意夢

商業營運與理想常難以並行，但動畫工作室 Intoxic（影陶士媒體創作）兩位創辦人，經營之餘亦兼顧理想，創作自己的動畫作品，更希望找到投資者，讓影片成為另一個發展方向。

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在香港，投身創意行業從來不是容易的事，盡管香港人由小到大都喜歡看歐美日本動畫，本地以往也有不少漫畫及小說文案以及原創動畫片，但成功的港產動畫片卻或許一隻手可以數完。Intoxic 兩位創辦人何歷與賴欣研，於 2011 年成立公司，最初是何歷與幾位同學畢業後成立，輾轉間現時由兩位創辦人經營。由開業初期到現在，一面接商業工作，一面創作自己的動畫作品。

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談到創業初期，與不少初創一樣，Intoxic 在火炭一個共享工作間內經運，身邊都是其他科技初創創業者，也造就成為了 Intoxic 的客戶，為手機 app 製作宣傳短片、影像等，亦讓何歷及其團隊可一面經營，一面創作自己作品。何歷坦言，創業最初身無分文，收入由零開始最困難，一面讓家人担心，即使未有成績仍要沉住氣努力。

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經營兩年後業務才算穩定，6 位共同創辦人亦變成現時的 2 位，再加 1 位員工及兼職繼續營運，到現時已有 6 名員工，10 年內亦創作過 5 部原創作品，3 部由自己作導演，字裏行間可見，即使創作未能增加收入，但他很享受過程。

Intoxic 在日本東京舉行的 DigiCon6 ASIA 2020 短片比賽，憑着參賽動畫作品《山海歷險-泥人村》取得「DigiCon6 ASIA 銀獎 — 亞洲視野獎」，一套以志怪類古藉《山海經》作為藍本的動畫故事。主人翁米漿及兩個夥伴神石、阿王一起到泥人村冒險的故事，雖然短短 10 分鐘的影片，卻有完整故事及結局，當中亦有令觀察驚喜的劇情。

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觀乎以往參與動畫短片創作比賽的作品，以往多以畫像及效果為主，故事一般會較為單純，不過《山海歷險-泥人村》卻嘗試表達完整劇情。何歷坦言，希望作品可以有本土元素，除了劇情完整，更以廣東話配音；他坦言成本較高，而選擇古籍《山海經》作藍本，是因為原著中有大大小小不同故事，而且皆以短篇為主，創作時可以加入不少新想法，甚至呈現現代元素，創作發揮空間甚大。

考慮到未來發展空間，是因為何歷的一個創作上的堅持。他坦言，Intoxic 由創立到現在，都是邊替客戶製作邊從事自己想做的創作，以《山海歷險-泥人村》為例，他自已是導演，而賴欣研則是監製，就成本而言，參與當然不計酬勞，而是為實現自己的想法。

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不過何歷坦言，正因為公司一面接觸商業客戶，一面從事創作，為他們構思作品時有帶來啟發，由取材到日後發展都可兼顧到。他表示，《山海歷險-泥人村》的角色相對簡單，是為日後若開發副產品或其他項目時可以更易發揮，而產品背景取材自《山海經》亦令題材上還有很多發展空間。

在商言商，談到在本港動畫創作成本相對高昂，要有自家作品更難。何歷坦言，若以外國製作標準計算，一部短短 10 分鐘的動畫，由於要加上音效、配音等等，成本可達港幣 100 萬元，所以要談到純以創作帶來收入，不找投資者並不可能，這亦是何歷對《山海歷險-泥人村》的期望。

小結：

內容平台普及有助發展

何歷希望一個完整的故事作品，能為創作找到投資者，令作品可以延續，推出系列甚至周邊產品。這在 1 年多前《山海歷險-泥人村》創作構思時已考慮，而近年更多網上內容供應商推出服務。他坦言帶來希望，因為網上內容平台亦需要找更多創作，何歷亦透露有與平台業者接觸過，希望讓《山海歷險-泥人村》可發揚光大，推出更多集數。

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