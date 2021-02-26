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【串流平台大戰】Disney＋ 推成人頻道加價提升利潤　料5年內用戶超越Netflix

商管策略 14:20 2021/02/26

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迪士尼（Disney）旗下串流平台 Disney+ 客群一向以兒童為主，跟 Netflix 各有不同。但最近 Disney+ 推出新服務，提供「成人取向」的內容給訂戶，為串流平台加添新元素。有分析機構甚至大膽預測，再過 5 年，Disney+ 用戶會超越 Netflix。

Disney+ 早前在歐洲、澳紐、加拿大等國家推出「成人向」頻道 Star。頻道播映旗下 FX電視台、20世紀影業出產的作品，有《X檔案》、《死侍》等劇集和電影，預計今年會再發行超過千部影片。

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不過，迪士尼未有在美國推出該頻道，因為迪士尼在當地另外擁有另一串流平台 Hulu ，當中包含 Star 的節目，而美國訂戶需要分別令付費訂閱 Disney+ 和 Hulu。

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Disney+ 早前在歐洲、澳紐、加拿大等國家，推出「成人向」頻道 Star。

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迪士尼推出如此複雜的策略原因是 Hulu 在其他國家的知名度低，但企業又想吸引更多國際客戶，以及拉高利潤水平。之前，迪士尼在印度的子公司推出Hotstar 串流服務，訂閱費用較低。雖然迪士尼在 2020 年串流業務營收雖然大增 73%，但由於印度市場拉低每用戶平均收入（ARPU），導致公司獲利更少。

因此，這次迪士尼在新市場推出 Star 頻道，並順勢將訂閱費用增加 2 元，如在歐洲 Disney+ 的費用由每月 6.99 增至 8.99 歐元，有助提升公司利潤。

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Photo：Disney

撰文 : 廖淑瑩

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