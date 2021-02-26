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【疫市營商】ANA外賣飛機餐3個月賺逾700萬　國泰泰航曾推外賣服務救市

商管策略 11:08 2021/02/26

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新冠肺炎疫情令航空業步入寒冬，各航空公司奇招盡出希望挽救收入。日本全日空（ANA）為增加收入，在去年 12 月起在網上售賣飛機餐，結果大受歡迎，銷售額已突破 1 億日圓（約港幣 730 萬元）。其實國泰航空在去年曾推出飛機餐外賣服務，只要 40 港元便可買到。

訪日旅客創20年新低 淺草．秋葉原現店舖倒閉潮？見下頁

全日空去年 12 月開始在網上售賣原本供國際線使用的飛機餐，由於產品不定期和限量出售，結果每次推出便很快售罄。全日空售賣的飛機餐有日式和西式，一套 12 盒的飛機餐售賣為 9,000 日圓 （約港幣 657 元），平均每個約 55 港元。顧客購買後，用微波爐加熱即可食用。

日本《共同社》報道，全日空飛機餐推出短短幾個月，銷售額已突破 1 億日圓。公司決定下月會改為每周定期發售一次飛機餐，以進一步提升營業額。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

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Playland・TAITO相繼結業 日本遊戲機中心風光不再？見下頁

國泰航空旗下國泰航空飲食服務（Cathay Pacific Catering Services）去年 7 月推出地區限定的外送服務，每日提供 4 款飯盒，售價劃一為 40 港元，公司更將外賣地點擴展至東涌屋苑。據 Deli-Delight 網站顯示，現時外賣服務只限機場區域。

拯救旅遊業？ 泰國擬將景點加入比特幣支付見下頁

 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

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Photo：TripPlus、Deli-Delight、PohanChen

撰文 : 廖淑瑩

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