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【營商法例】藝人工廈開燉湯店疑招街客　認清工廠食堂法例免墮法網

商管策略 13:38 2021/02/26

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近年不少食肆進駐工廠大廈，為當區上班族提供不同選擇。早前曾在荔枝角工廈地舖開設燉湯店招待街客的藝人楊明，最近又被本地媒體揭發在同區工廈再開燉湯店，在只有「工廠食堂牌照」下招待非工廈內上班的人。

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記者翻查食環署官網，楊明開設於福至工業大廈的燉湯店只持有「工廠食堂牌照」。換言之，店舖只能夠招待受僱於該食堂所在工廈內的人士。如商家於工廈內經營食肆只限 2 種情況，分別需要申請「食物製造廠牌照」或「工廠食堂牌照」。

持有「食物製造廠牌照」的經營者只能提供外賣服務予受僱於所在工廠大廈內的顧客外帶食用，不設堂食。至於「工廠食堂牌照」則只能夠招待受僱於該食堂所在工廈內的人士，而有關業務將涉及出售、供應膳食或非瓶裝的不含酒精飲品予以上人士，在食堂內進食或飲用。

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持牌人如經營牌照所列以外的食物業，可被檢控違反《食物業規例》的有關規例，一經定罪，最高罰款為港幣 5 萬元及監禁半年，另加每日罰款 900 元。

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申訴專員公署多年前曾揭發本港多處工廈食堂違規經營，當中更發現部分工廠食堂涉嫌高調招待公眾顧客，設立網上平台、網站及社交網絡專頁等工具宣傳。《食物業規例》指，即使工廠食堂位於地舖，亦不能以商店招牌、廣告、大型餐牌或能夠顯現食肆內部環境的落地玻璃等作招攬街客用途。

此外，法例只容許每棟工廈預留不多於 10% 的樓面面積作為工廠食堂之用，牌照申請採「先到先得」的制度。假如法定面積已被用盡，能夠成功申領「工廠食堂牌照」機會便會較低。

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Photo：食物環境衞生署、燉

撰文 : 廖淑瑩

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