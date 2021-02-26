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【SME學堂】無遊客GUCCI全球銷售大跌逾兩成　百年品牌如何靠數碼營銷翻身？

數碼轉型 12:46 2021/02/26

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受新冠肺炎疫情影響，旅客無法外遊，間接令多個奢侈品牌收入大減。其中較依賴國際遊客採購的 Gucci 去年全球銷售下跌 23%，跌幅甚至遠超過其他奢侈品牌。為了挽救業績，品牌提出兩大數碼推廣策略，試圖在疫市下翻身。

（1）加強電商合作 推網絡獨賣款

Gucci 除了增加網上宣傳、加強品牌官網的購物功能，更與主流電商合作，如英國的 Net-a-porter、Matches Fashion，以及德國的 Mytheresa。該品牌期望透過 3 間專售奢侈品的電商增加網上銷情。

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GUCCI推出網上獨賣款式，嘗圖加強線上客戶的黏著度。

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Gucci 舉辦宣傳活動的模式也由以往開支高的時裝表演，逐漸變成網上活動。以中國市場為例，今年預計將舉辦 600 場網上及實體活動，增加品牌與更多潛在客戶之間的互動。同時，為了刺激顧客在網購慾望，Gucci 在推出新品時，也將從產品系列中選出指定產品為網上獨賣款式，藉以增加線上客戶的黏著度。

（2）由全球化行銷變在地經營

由於海外遊客減少，導致 GUCCI 銷售大跌，也讓品牌發現過往忽略了在地經營、缺乏相對穩定的本地客戶。因此，GUCCI 將從過往的全球行銷策略，轉為在地經營，如提供限量版珠寶、腕表和定製服務。透過這種需要深度溝通、時間等待的專屬服務，培養員工和顧客之間的熟悉感和信賴程度，從而累積更多本地客源。

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Photo：Gucci

撰文 : 廖淑瑩

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