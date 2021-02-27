新冠肺炎疫情打亂酒業零售經營，酒吧被勒令停業，有本地氈酒（Gin）品牌卻在逆市裏開辦實體店，希望透過開設試飲室增加接觸潛在客戶機會，建立品牌形象再謀增加收入等出路。

初創釀出香港特色 本地白蘭花Gin酒進軍海外【見下頁】

本地手工氈酒品牌「白蘭樹下」於荃灣南豐紗廠開辦實體店「丹丘蒸留所」，聯合創辦人張頴雋（Joseph）說：「其實我們一直都打算開設實體店，提供環境直接跟客人溝通，接收他們的意見，再向香港人宣傳本地品牌。雖然今時今日開店可能有些冒險，但見商舖租金因新冠肺炎疫情下調，所以大膽試一試。」

聯合創辦人張寅傑（Kit）補充：「未來我們會推出不同產品，所以都要有固定地點供顧客親身體驗；實體店也可以建立品牌形象，有利推廣。」

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港產氈酒推賀年版 貼地產品拓「00後」客源【見下頁】

張頴雋表示，新冠肺炎疫情持續確為經營帶來不少困難，物流不穩定尤其苦惱，由於「白蘭樹下」在荷蘭製作，物流不穩就直接影響供貨，所以現時公司正籌備在其他地方開設酒廠，希望能穩定供應兼增大產能。

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