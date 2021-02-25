【攞錢更方便】$5000 消費券最快暑假可登記! 曾登記領 1 萬元市民更毋須再填個人資料

財爺陳茂波在新一份《財政預算案》中，建議向 18 歲或以上合資格港人及新來港人士派發 $5,000 電子消費券。財經事務及庫務局長許正宇表示，政府將計劃設立一個中央電子平台登記，供市民以電子方式登記領取消費券，又或遞交書面發記表格。預料市民最快於暑假可向政府登記，並正研究八達通、Alipay（支付寶）、微信支付、Payme 等電子支付平台收取電子消費券。



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財經事務及庫務局長許正宇指出，為方便市民及減省計劃的時間及成本，去年現金發放計劃中成功登記並獲發款項的市民，在登記領取電子消費券時，毋須重新填寫個人資料，只需提供收取電子消費券的儲值電子支付工具的資料，以及同意及承諾收集個人資料等便可。而政府指 $5,000 電子消費券有多達 720 萬市民受惠，涉款 360 億元，而行政費用為 6 億元。

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