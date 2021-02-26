  • 21°C
香港時間 : 2021226日 (週五) 22:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【​疫市直擊】疫情未完加速創新求變？ 本地設計師多參展增曝光率「等待黎明」反擊

業界頭條 18:22 2021/02/26

分享：

新冠肺炎疫情持續 1 年，反而令部分行業更進取、敢於創新求變。參與「Play Lives 好玩日日」展覽的本地設計師 Chu Cheung 表示，市況「呆滯」，反而更積極找出路，如參加展覽增取曝光率，「等待黎明」反擊。

他解釋，參展對品牌確能增加曝光率，即使是開放展覽或展示甚至是網上版展覽也好，因可以接觸某特定類型觀眾（target audience），下月也會參加在 K11 Musea 舉行的展覽 。

【財政預算案2021】政府加碼95億支援本地公司 出口商會：企業加強產品設計推廣才成事​​​​​​【​見下頁

在灣仔茂蘿街舉行的「Play Lives 好玩日日」展覽由香港設計中心主辦，當中重拾香港玩物，利用不同符號交連繫以遊戲類型出發，感受玩在生活中帶來樂趣帶來正能量。

展覽聯乘不同設計師為參展單位，設計範疇「影像遊樂」、「物件遊樂」、「身體遊樂」及「空間遊樂」體驗遊樂及設計在形塑文化；展品包括玩具品牌及《老夫子》、《13點》經典漫畫角色等展品。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【香港製造】毋懼疫情推動本土特色 香港設計品牌靠「快閃店」增知名度​​​​​​見下頁】​

展覽中陳列部份商業產品設計，包括 「大腦出租」 Brainrental Lab 出品「BRIAN」 的搪膠公仔出品。Chu Cheung 表示：「雖然公司會銷售部分產品設計，但我們較傾向藝術層面，希望客人購買產品回家，達至藝術品以概念性『入屋』。」

策展人之一兼「玩樂專家」PolyPlay Lab 創辦人 Rémi Leclerc 表示：「玩樂可以激發人們分享想法，引發創造力。」

當中展覽「好玩玩物」DIY 基因，在室內設立 4 個特定場景，包括一組不同符號組成玩物 DIY 系統，以影像、物件、身體及空間等 4 種玩物種類、 8 種遊戲類型遊樂元素及 7 種遊樂論述等貫穿，理解「好玩日日」這精神，該展覽由即起至 4 月 30 日，星期一至日上午 10 時至晚上 7 時，地點在灣仔茂蘿街 7 號 3 樓。

【疫市營商】破格設計致敬李嘉誠 過年推限量版眼鏡寓意走出疫情陰霾見下頁

退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【財政預算案2021】科技界評預算案：創科措施務實可望帶動經濟發展
2021/02/25
【財政預算案2021】科技界評預算案：創科措施務實可望帶動經濟發展
尖沙咀 K11 Musea 「名潮食館」食客確診　涉事餐廳：照做檢測
2021/02/24
尖沙咀 K11 Musea 「名潮食館」食客確診　涉事餐廳：照做檢測
【營銷策略】Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市　助拓展日本農產品海外市場
今日
【營銷策略】Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市　助拓展日本農產品海外市場
商業營銷 玩樂 疫情 展覽 設計師 設計 遊戲 灣仔 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【附購買連結】 屈臣氏 WatsMask 花式 Lv3 口罩 減價至約 65 折發售!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣