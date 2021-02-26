【​疫市直擊】疫情未完加速創新求變？ 本地設計師多參展增曝光率「等待黎明」反擊

新冠肺炎疫情持續 1 年，反而令部分行業更進取、敢於創新求變。參與「Play Lives 好玩日日」展覽的本地設計師 Chu Cheung 表示，市況「呆滯」，反而更積極找出路，如參加展覽增取曝光率，「等待黎明」反擊。

他解釋，參展對品牌確能增加曝光率，即使是開放展覽或展示甚至是網上版展覽也好，因可以接觸某特定類型觀眾（target audience），下月也會參加在 K11 Musea 舉行的展覽 。

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在灣仔茂蘿街舉行的「Play Lives 好玩日日」展覽由香港設計中心主辦，當中重拾香港玩物，利用不同符號交連繫以遊戲類型出發，感受玩在生活中帶來樂趣帶來正能量。

展覽聯乘不同設計師為參展單位，設計範疇「影像遊樂」、「物件遊樂」、「身體遊樂」及「空間遊樂」體驗遊樂及設計在形塑文化；展品包括玩具品牌及《老夫子》、《13點》經典漫畫角色等展品。

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展覽中陳列部份商業產品設計，包括 「大腦出租」 Brainrental Lab 出品「BRIAN」 的搪膠公仔出品。Chu Cheung 表示：「雖然公司會銷售部分產品設計，但我們較傾向藝術層面，希望客人購買產品回家，達至藝術品以概念性『入屋』。」

策展人之一兼「玩樂專家」PolyPlay Lab 創辦人 Rémi Leclerc 表示：「玩樂可以激發人們分享想法，引發創造力。」

當中展覽「好玩玩物」DIY 基因，在室內設立 4 個特定場景，包括一組不同符號組成玩物 DIY 系統，以影像、物件、身體及空間等 4 種玩物種類、 8 種遊戲類型遊樂元素及 7 種遊樂論述等貫穿，理解「好玩日日」這精神，該展覽由即起至 4 月 30 日，星期一至日上午 10 時至晚上 7 時，地點在灣仔茂蘿街 7 號 3 樓。

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