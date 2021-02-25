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【一盒兩款】愛的家春日桜の花套裝 售 $78 盒

行內熱話 17:26 2021/02/25

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愛的家口罩正發售春日桜の花套裝。
                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新
 
愛的家表示，正發售 V99 原創印花口罩春日桜の花套裝。口罩有兩款設計，分別為紅和粉紅色，口罩上印有櫻花圖案。

    點擊圖片放大

【其他內容】 【附直購連結】理的 Level 3 舊版口罩現貨到 HKTVMall 售 $65/30 個

愛的家口罩

-成人用 175 x 95 (+/-5)mm

-一盒共30片

-通過香港SGS

-BFE PFE 99%

-ASTM LEVEL 3

-EN14683 TYPE IIR

-香港製造

口罩購買連結<<

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【其他內容】 【香港製造】新店開張大優惠! Vannex Mask Level 3 口罩售 $20/30 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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