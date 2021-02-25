【一盒兩款】愛的家春日桜の花套裝 售 $78 盒

愛的家口罩正發售春日桜の花套裝。



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愛的家表示，正發售 V99 原創印花口罩春日桜の花套裝。口罩有兩款設計，分別為紅和粉紅色，口罩上印有櫻花圖案。

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愛的家口罩

-成人用 175 x 95 (+/-5)mm

-一盒共30片

-通過香港SGS

-BFE PFE 99%

-ASTM LEVEL 3

-EN14683 TYPE IIR

-香港製造

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。