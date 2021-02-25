MainettiCare x 怪醫黑傑克 六大圖案口罩登場

MainettiCare 正推出怪醫黑傑克口罩。



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怪醫黑傑克是日本著名漫畫，今次在香港口罩上「重生」。口罩提供 6 個不同款式，全是 pattern 款式，設計較低調。口罩提供 BFE ≥ 98%，VFE ≥ 98% 過濾效能，成人尺寸，售價為 $45 / 10 個。



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MainettiCare 口罩規格

過濾效能: BFE ≥ 98%，VFE ≥ 98%

尺寸: 17.5cm (W) x 9.5cm (L)

獨立包裝

香港製造

售價: $45 / 10個



發售地點 : 九龍尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道地下24號舖



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。