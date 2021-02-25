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MainettiCare x 怪醫黑傑克 六大圖案口罩登場

行內熱話 16:34 2021/02/25

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MainettiCare 正推出怪醫黑傑克口罩。
                
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

怪醫黑傑克是日本著名漫畫，今次在香港口罩上「重生」。口罩提供 6 個不同款式，全是 pattern 款式，設計較低調。口罩提供 BFE ≥ 98%，VFE ≥ 98% 過濾效能，成人尺寸，售價為 $45 /  10 個。
 

    點擊圖片放大
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【其他內容】 【附直購連結】理的 Level 3 舊版口罩現貨到 HKTVMall 售 $65/30 個

MainettiCare 口罩規格

過濾效能: BFE ≥ 98%，VFE ≥ 98%

尺寸: 17.5cm (W) x 9.5cm (L)

獨立包裝

香港製造

售價:  $45 / 10個

發售地點 : 九龍尖沙咀彌敦道111-181號柏麗購物大道地下24號舖

【其他內容】  附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

【其他內容】 【香港製造】新店開張大優惠! Vannex Mask Level 3 口罩售 $20/30 個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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