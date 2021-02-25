【香港製造】加菲貓 Level 3 口罩 獨立包裝售 $128 盒

▲ 加菲貓 Level 3 口罩

波記士多表示，正發售加菲貓口罩。



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這次店方發售的加菲貓口罩為香港製造，採用 ASTM Level 3 水平，全獨立包裝。加菲貓口罩提供 4 種不同圖案，包括 : A. 黑白加菲 B. 彩色加菲 C. 白底彩圖加菲 D. 白底橙色加菲。口罩售價為 $128/30個，注意口罩要 4 月上旬才到貨。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。