  • 22°C
香港時間 : 2021225日 (週四) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

豪送 50 萬張機票谷外遊! 消息指機管局擬推「賞你外遊」 以大抽獎形式送機票予市民

行內熱話 14:43 2021/02/25

分享：

繼早前有消息指，旅發局將會推出「賞你住香港」計劃，鼓勵市民在港消費後兌換本港酒店住宿。最近，再有消息指，政府有意推出「賞你外遊」計劃。據悉，機管局去年已向本地航空公司購入 50 萬張機票，將打算以大抽獎的形式送出，鼓勵市民外遊。
               
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

消息指，機管局去年已向 4 間本地航空公司，花費 20 億元購入約 50 萬張機票，用於未來市場推廣。有政府消息形容「機管局唔可能走數」，所以待疫情回穩，便會馬上推出一系列鼓勵外遊的推廣活動，向港人及全球旅客送出 50 萬張機票。

機管局本計劃在疫情過後便會送出機票，現時仍未敲定抽獎形式，但相信會有大量市民會受惠。此外，有消息指旅發局會與本地旅行社合作，推出廉價旅遊套票，以鼓勵市民旅行。不過即使疫情導致港人外遊機會減少，機場人煙稀少，但機場內部實際上也不斷提升多項硬件設施，包括在禁區引入自助登機閘口，可識別乘客面容，入閘時需掃描容貌。

【其他內容】  【香港製造】新店開張大優惠! Vannex Mask Level 3 口罩售 $20/30 個起

【其他內容】  附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

撰文 : 張文啟

相關文章

【電子消費券】新來港人士都有!? $5,000 消費券分 5 期發放不能累積用 科技商會：或遇兩大執行問題
2021/02/24
【電子消費券】新來港人士都有!? $5,000 消費券分 5 期發放不能累積用 科技商會：或遇兩大執行問題
【財政預算案2021】政府加碼95億支援本地公司　出口商會：企業加強產品設計推廣才成事
今日
【財政預算案2021】政府加碼95億支援本地公司　出口商會：企業加強產品設計推廣才成事
尖沙咀 K11 Musea 「名潮食館」食客確診　涉事餐廳：照做檢測
2021/02/24
尖沙咀 K11 Musea 「名潮食館」食客確診　涉事餐廳：照做檢測

下一篇文章

【一盒兩色】胡氏這一家 Lv3 口罩 售 $98 盒 買兩盒送胡老太 bra 袋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣