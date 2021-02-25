豪送 50 萬張機票谷外遊! 消息指機管局擬推「賞你外遊」 以大抽獎形式送機票予市民

繼早前有消息指，旅發局將會推出「賞你住香港」計劃，鼓勵市民在港消費後兌換本港酒店住宿。最近，再有消息指，政府有意推出「賞你外遊」計劃。據悉，機管局去年已向本地航空公司購入 50 萬張機票，將打算以大抽獎的形式送出，鼓勵市民外遊。



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消息指，機管局去年已向 4 間本地航空公司，花費 20 億元購入約 50 萬張機票，用於未來市場推廣。有政府消息形容「機管局唔可能走數」，所以待疫情回穩，便會馬上推出一系列鼓勵外遊的推廣活動，向港人及全球旅客送出 50 萬張機票。

機管局本計劃在疫情過後便會送出機票，現時仍未敲定抽獎形式，但相信會有大量市民會受惠。此外，有消息指旅發局會與本地旅行社合作，推出廉價旅遊套票，以鼓勵市民旅行。不過即使疫情導致港人外遊機會減少，機場人煙稀少，但機場內部實際上也不斷提升多項硬件設施，包括在禁區引入自助登機閘口，可識別乘客面容，入閘時需掃描容貌。

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