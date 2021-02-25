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【娛樂萎縮】Playland・TAITO相繼結業　日本遊戲機中心風光不再？

商管策略 15:38 2021/02/25

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日本出現遊戲機中心結業潮！繼新宿大型遊戲機中心 Playland 後，開業只有兩年的 TAITO 新宿西口店，宣布在 3 月 21 日結業。新冠肺炎除了影響遊戲機中心營運，手機遊戲興起也是令產業風光不再的原因。

遊客訪日無期 「無敵大海景」廣島縣吳市溫泉汐音3月結業見下頁

在 2018 年 12 月的 TAITO 新宿西口店，店舖樓高 5 層，地底層是貼紙相機、1 至 2 樓是夾公仔機、3 至 4 樓是綜合電子遊戲和音樂遊戲。新宿西口店結業後，TAITO 在新宿只剩東口店和南口店兩間分店。

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無遊客一定蝕？3大原因令台北101景點去年賺近41億見下頁

自去年起，日本已出現遊戲機中心結業潮。秋葉原「地標」SEGA 秋葉原 2 號館（セガ秋葉原2号館）和新宿 Playland 等大型遊戲機中心亦相繼結業，令產業步入寒冬。除了位於遊客區的大型旗艦店因遊客大減而結業，而日本各地的遊戲機中心也出現結業潮。

新冠肺炎疫情是直接影響遊戲機中心營運因素，但手機遊戲興起也是「幫兇」。據日本媒體 《Cross Kumamoto》報道，當地大學生大部分會在手機和家庭遊戲機玩遊戲。有受訪者表示，大部分手機遊戲免費下載、種類選擇多，且可隨時隨地遊玩，因此甚少到遊戲機中心。

配合「蝸居」風潮 日韓無人拉麵店便民慳成本（多圖）見下頁

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Photo：タイトーステーション 新宿西口店、セガのお店公式@Twitter

撰文 : 廖淑瑩

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