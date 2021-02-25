【營銷策略】Don Don Donki 母企68 億購美國高檔超市　助拓展日本農產品海外市場

DON DON DONKI 繼早前的海外業務計劃引起關注後，其母公司日本泛太平洋國際控股集團（PPIH）最近宣布收購美國高檔超市 Gelson's。PPIH 年積極拓展海外業務，為促進日本農產品出口做好準備。

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被收購的 Gelson's 在美國開業超過 70 年，於南加州地區共有 27 間分店，公司去年的銷售額達到 8.72 億美元（約港幣 67.62 億元）。PPIH 收購 GRCY Holdings 後，其在海外銷售額將每年增加到 2,000 億日圓（約港幣 146.4 億元），約佔合併銷售額的 10％，而海外超市業務將成為 DON DON DONKI 之後集團的收入支柱。

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日本政府目標是在 2030 年農產品、畜牧業和漁業產品的出口額達到 5 萬億日圓（約港幣 3,660 億元），而透過 DONKI 母企收購海外超市，可以為日本農產品提供海外銷售渠道。

PPIH 為海外業務制定一個 3 年計劃，目標是在 2024 年 6 月的財年中實現 126 間門店、3,000 億日圓銷售額 （約港幣 億元） ，以及 8％ 的營業利潤率。PPIH 將繼續建立和擴展日本品牌專賣店，其計劃的重點是為進一步發在北美地區創建新的業務模式，並在亞洲開設新分店來擴展業務。

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Photo：Produce Business、DON DON DONKI