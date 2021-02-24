【一盒兩色】胡氏這一家 Lv3 口罩 售 $98 盒 買兩盒送胡老太 bra 袋

港人漫畫胡氏這一家也推出香港製造的口罩系列。



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東興大藥房表示，即時發售胡氏這一家口罩。胡氏這一家是香港新興漫畫，此新推出口罩正是印上胡氏這一家的可愛圖案。今次推出的口罩有 ２ 款設計，分別為胡老太口罩和胡仔口罩，並有成人和中童尺寸選擇。現時購買凡購買任何兩盒成人口罩，會免費送胡老太 bra 袋一個。

售價：

胡老太口罩 $98 一盒內兩色各 15 個

胡仔口罩 $98 一盒內兩色各 15 個

凡購買一盒可以用 $68 加購胡老太 bra 袋

凡購買任何兩盒成人會免費送胡老太 bra 袋

145x90 中童尺寸！$40/一盒 10 個單色



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。