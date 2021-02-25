【疫市營商】強制休業轉型求存　舞蹈學校投資20萬加強網上課撐住

新冠肺炎疫情肆虐，政府勒令舞蹈學校停業，至今仍未批准開班。有舞蹈學校投資 20 萬元購入軟硬件更新系統，改辦線上課程靈活轉陣。

Trio Spin Studio 創辦人 Anita Sze 說：「我們 2002 年成立，是香港首間異國文化舞蹈學校。從事這一行除了因為喜歡跳舞外，更因為當時香港學舞的選擇少，我希望透過引入不同國家的舞蹈推廣舞蹈文化。」

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舞蹈學校停業至今，要生存必須改變。Trio Spin Studio 開始網上教學，但對於教舞來說， 以會議作為核心機能的 Zoom 功能有所不足，尤其人聲、音樂聲不同步難以接受。為了令教學順利，她斥資逾 20 萬元購置軟硬件，提升網上教學質素。

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Anita 說：「網上課頗受歡迎，現時做到大約新冠肺炎疫情前 4 成生意，總算不是坐食山崩。網上教學也有優勢，如每年我們都會邀請國外知名舞者來港，現時則是透過網上課由國外導師直接教學，且能隨時隨地上課。我估計當學校能重開時，網上課程仍會持續，到時各展所長。」

Anita 直言最喜歡阿根廷探戈（Tango），因其包含的心靈溝通與尊重改變了她的人生，她指出跳舞能改善個人的溝通能力，對於兩性、親子關係亦甚有益處。學校所引入的印度 Bollywood Dance、古巴薩爾薩（Salsa）、法國芭蕾（Ballet）、西班牙佛朗明哥（Flamenco）、中東肚皮舞（Belly Dance）除了代表了各國文化之外，亦各有深厚的文化內涵。

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