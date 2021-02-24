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尖沙咀 K11 Musea 「名潮食館」食客確診　涉事餐廳：照做檢測

行內熱話 19:01 2021/02/24

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政府於年初七（18 日）放寬社交距離措施食肆堂食至晚上 10 時，惟疫情反覆本港今日確診數字新增 17 宗，其中懷疑尖沙咀 K11 Musea 「名潮食館」有可能傳播，故曾於 2 月18 日到訪的食客或餐廳員工需要強制檢測。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增 17 宗確診，本港今日新增 17 宗確診，16宗屬本地感染，當中 6 宗源頭不明，當中尖沙咀 K11 Musea 餐廳「名潮食館」涉及 1 宗確診及 5 宗初步確診。中心建議該店暫停營業 14 天，同時會對該處發出強制檢測，2 月 18 日或之後曾逗留超過 2 小時人士及該店員工需接受強制檢測。

SME.hket 記者致電「名潮食館」查問，餐廳職員著記者上網了解，至於餐廳會否現階段會否休業，職員又指「無咩野照檢測」。

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Photo：Christopher Hopfner@flickr、mmlkwan@flickr、「名潮食館」facebook

撰文 : 鍾采餘

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