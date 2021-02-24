【香港製造】新店開張大優惠! Vannex Mask Level 3 口罩售 $20/30 個起

香港口罩廠 Vannex Mask 繼有旺角及大埔分店後，屯門分店將於星期五 (2月26日) 開業。為慶祝新分店開業，廠方推出屯門分店限定優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

Vannex Mask 推出屯門分店限定優惠 (優惠詳情可看下圖)，而且 4 款特價口罩，每款限量 1000 盒，數量有限，售完即止。買家想以超特價優惠購買口罩，就要開張當日盡早親臨屯門分店(地址詳情可看下圖)選購。

Vannex Mask 規格

外科口罩規格：ASTM F2100 Level 3

尺寸： 175 * 95mm (成人) 、 145 * 95mm (中童)



【其他內容】 【附直購連結】理的 Level 3 舊版口罩現貨到 HKTVMall 售 $65/30 個

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



【其他內容】 附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個



【其他內容】 【附購買連結】四折發售! 香港製造 BFCare Level 2 成人口罩特價 售 $40/50 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。