【財政預算案2021】科技界評預算案：創科措施務實可望帶動經濟發展

政府新一份《財政預算案》提及多項創科政策，香港創科發展協會主席陳迪源指出不少項目都務實及高效，在創新科技的投資能帶動多層次效應；推動經濟發展，有助香港在後疫情時期加快融入大灣區的發展步伐。

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陳迪源認為，企業版的「智方便」數碼身份認證平台提高企業和政府政務效率和安全性，加上政府明年中起讓大部分政府在「智方便」平台上的繳費配備電子支付選項（包括「轉數快」），將實現遠程完成交易，不必局限通過物理渠道進行現場支付

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《財政預算案》建議許多跟金融和監管相關的政策，有助於促進香港在金融科技、合規科技和網絡安全等領域，長遠能提升行業的營運效率及降低禁融犯罪及合規風險，對香港繼續保持國際金融中心地位十分關鍵。

▲ 香港創科發展協會主席陳迪源。

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此外，陳迪源支持《財政預算案》案建議分期發放總額 5,000 元的電子消費券，期望計劃可鼓勵企業使用更多的 IT 方案。對於預算案建議進一步提高「中小企融資擔保計劃」對每家企業最高的貸款額，以及將「還息不還本」安排加長，他認為這對技術開發特別有幫助，因為他們需要花費較長的開發時間才能將產品投入銷售，這將幫助他們生存。

至於「傑出創科學人計劃」，他認為可以吸引更多的資助者，並增加要求申請單位對本地人才培養的承擔，例如聘用本地人才和實習生等。他亦表示希望政府可以重點吸引晶片設計及製造相關的人才來香港發展。

▲ 陳迪源表示《財政預算案》有助培養本港創科人才。

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陳迪源歡迎《財政預算案》建議未來兩年每年注資港幣 47.5 億元（共 95 億元）支持 17 個資助計劃及 50 多個研發實驗室未來 3 年的工作，並希望政府可以利用資金重新推出優化版的「遙距營商計劃（D-Biz）」，以填補現存創新科技應用資助未有涵蓋的領域，並將其恆常化及接受自僱人士申請。

至於「奇趣IT識多啲」計劃，將向每間資助小學提供最高 40 萬港元資助校籌辦 IT 課外活動 ，陳迪源表示有助為融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備；幫助高年班學生升中順利銜接「中學IT創新實驗室」計劃，培養本港創科人才。

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