【財政預算案2021】政府加碼95億支援本地公司　出口商會：企業加強產品設計推廣才成事

財政司司長陳茂波昨日宣讀新一份《財政預算案》，電子消費券成為全城熱話，同時亦撥出 95 億元支援企業。香港出口商會會長鮑潔鈞表示，預算案提出BUD 專項基金金額增加，對出口業來說是好事，有助中小企拓展新市場。

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鮑潔鈞指，出口業界較為留意周邊市場，去年本港貨品出口至歐美地區的數字下跌近 10%，反而中國市場有上升趨勢。因此，不少出口業者轉為開拓中國市場，改變以往側重海外市場的傳統。他又指，傳統模式將成為過去，企業要思考香港的定位，開拓新市場是大趨勢，而企業計劃開拓新市場時需留意產品設計和推廣策略。

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陳茂波在新一份《財政預算案》宣布，向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(BUD 專項基金) 注資港幣 15 億元，分階段擴大資助地域範圍，由 20 個經濟體大幅增加至 37 個，以涵蓋所有與香港已簽署促進和保護投資協定的經濟體，並將每家企業的資助上限由 400 萬元提高至 600 萬元，支援企業充分利用投資協定提供的更佳保障，發展更多樣化市場。

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