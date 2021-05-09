再度返貨 ! 真．日本製平和 Lv3 立體口罩 卓悅減價售 $128/60個

日本製造的平和 Lv3 立體口罩，卓悅再到貨!



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卓悅早前已在全線門市減價發售平和 Heiwa Life 3D Level 3 口罩，有成人/中童尺寸，一盒 60 個售 $128，平均每個售約 $2.2。但後來因銷情理想，不少地方已斷貨。不過近日各間卓悅門市再返貨，售價維持在 $128 盒，有興趣的買家不妨去各卓悅門市查看。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。