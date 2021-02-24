【電子消費券】新來港人士都有!? $5,000 消費券分 5 期發放不能累積用 科技商會：或遇兩大執行問題

今日（24 日）財政司司長陳茂波公布的最新一份財政預算案，其中熱談的措施是政府會發放總額 $5,000 的電子消費券予合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士，鼓勵及帶動本地消費。陳茂波表示，政府會連續 5 個月每月發放面值 $1,000 的電子消費券，涵蓋零售、餐飲等行業，每張消費券使用期限為 1 個月，現時會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，最快於暑假開始登記，惟不適用於海外網購。



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其實政府怎樣執行有關計劃，如以甚麼形式派發、選用那個儲值支付工具營辦商等，都深受市民關注，這次記者訪問了香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis），看看這位科技專家對有關計劃的執行，有那些意見分享。

對於政府會物色那些儲值支付工具營辦商協助推行 $5,000 電子消費券的發放計劃，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（Francis）表示一般持有牌照的儲值支付工具 SVF 都可能是合適之選，如八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe，只要是有零售商支援的 SVF 都有機會「入選」。不過他也提政府發放 $5,000 電子消費券予市民時，或要求市民以實名登記，以便記錄派發事項，又或者當用家遺失了八達通卡或綁定 SVF 的手機時，系統都易於追溯電子消費券使用情況。

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當然，當要求市民以實名登記電子消費券發放的話，Francis 坦言這會是政府執行有關計劃時，需要面對的首個問題，始終此舉會存在個人資料私隱疑慮。另一個執行問題是市民或以為 $5,000 電子消費券是可以累積使用，而非像官方所提，不能累積使用的情況：「連續 5 個月每月發放面值 $1,000 的電子消費券，每張消費券使用期限為 1 個月」，所以他認為政府都需為此進行多點宣傳、教育，讓市民釐清有關概念。此外，他也提到一些相對細微的執行問題，例如：市民可否轉換電子消費券發放途徑（如今月用八達通，下月用 AlipayHK），又或者電子消費券扣多了錢的話，會怎樣處理等。

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