日本 Skater Hello Kitty/My Melody 口罩 售 $19/10個

深水埗電子特賣城有多款口罩返貨。



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店方今次有多款口罩到貨，包括: 日本 Skater Hello Kitty/My Melody 中童口罩、Skater Tomica 3D 小童口罩等等，售價由 $19 起(款式售價詳見下圖)。

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地址: 深水埗福華街161至175號福仁商埸地面1號鋪

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。