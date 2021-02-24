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【附直購連結】理的 Level 3 舊版口罩現貨到 HKTVMall 售 $65/30 個

行內熱話 16:20 2021/02/24

分享：

斷貨多時的理的 Level 3 舊版口罩，HKTVMall 剛到貨。
               
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 HKTVMall 發售的是理的 Level 3 舊版口罩，全獨立包裝，暫時有大碼和加細碼發售。售價為原價 $65 盒，有 30 個獨立包裝口罩。此舊版口罩為中國製造。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【其他內容】  附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

理的口罩規格

外科手術口罩  17.5cm / 12cm
BFE>=99%
PFE>=99%
Meets EN14683 Type IIR
Manufactured under ISO 9001

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【其他內容】 【附購買連結】四折發售! 香港製造 BFCare Level 2 成人口罩特價 售 $40/50 個

口罩購買連結<<<
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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