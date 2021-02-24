【附直購連結】理的 Level 3 舊版口罩現貨到 HKTVMall 售 $65/30 個

斷貨多時的理的 Level 3 舊版口罩，HKTVMall 剛到貨。



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今次 HKTVMall 發售的是理的 Level 3 舊版口罩，全獨立包裝，暫時有大碼和加細碼發售。售價為原價 $65 盒，有 30 個獨立包裝口罩。此舊版口罩為中國製造。

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理的口罩規格

外科手術口罩 17.5cm / 12cm

BFE>=99%

PFE>=99%

Meets EN14683 Type IIR

Manufactured under ISO 9001

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。