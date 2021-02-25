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【電子消費券】奢侈品銷售可望受惠？珠寶零售商乘勢拓年青人客源

業界頭條 09:22 2021/02/25

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政府宣布派發港幣 5,000 元電子消費券，據悉電子券初步分 5 個月、每個月 1,000 元透過儲值支付工具發放，金額必須在該月內使用，不能累積。有珠寶零售商表示新措施或能刺激年青人消費意欲，考慮未買過的奢侈品例如 1,000 元價位的飾品，新政策或能助公司開拓全新客源。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

創高珠寶（珍珠）創辦人 Riko Au 歡迎政府的新措施。他說：「希望政府能公布更多細節，例如會否有限制，會否只能買日用品等等。我們當然希望限制愈少愈好，讓市民能遵從自己意願購買想要的東西。」

撥95億推新措施　 一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）見下頁

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電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

創高顧客大部分介乎 30 至 50 歲，Riko 表示他們的消費力通常較高，5,000 元消費券對他們來說只能說不多不少，但對於學生群體，突然多了 5,000 元便是一筆頗大金額，能有效刺激其消費意欲，甚至會購買以前不曾考慮的東西。

疫情影響珍珠零售停滯　批發商轉預約制客戶反更受落見下頁

他說：「珍珠產品的價格亦有平有貴，過往一些售價 1,000 元的珍珠耳環亦頗受歡迎，電子消費券推出後，可能就有更多年青人買來送禮自用。除了能刺激經濟之外，對我們來說也是開拓了全新客源。」

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撰文 : 陳文政

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