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【SME學堂】電子消費券商家其實要蝕？加一招增生意額兼搶回頭客

商管策略 18:01 2021/02/24

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財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》中宣佈，在今年內向每位合資格人士派發 5,000 港元電子消費券，分 5 期發放。雖然消費券與優惠券不同，前者如同現金，顧客可以直接自由購買需要的產品或服務，隨時令商家「蝕本」；但消費券加上另一種推銷方法的話，有望為商家增加生意額。

電子消費券振興經濟 飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

「消費券」即顧客毋須先購買產品或服務，即可直接以其購買產品或服務。消費券除了有使用期限外，幾乎沒有其他限制條件，屬於「開放式促銷」。因應香港政府推出的消費券，商家其實可以在顧客購物時，可按照惠顧的金額大小，送贈一定比例優惠券，以示感謝。當商家派發優惠券時可留意以下兩點︰

（1）購買時即場使用，這種方式較難造成促銷效果，較少被採用；
（2） 下次購物時可使用，有助留著顧客，吸引他們再次光顧，這種方法較為遍;

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

據悉，政府將物色合適的營辦商，如八達通、支付寶、Payme 等，以協助發放電子消費券。

撥95億推新措施  一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）見下頁

陳茂波在《財政預算案》中公布，在今年內向每名 18 歲或以上港人及新來港人士，派發總共 5,000 元電子消費券，將分為 5 期發放，即連續 5 個月派發1,000 元。若市民於未能在限期前用光所有消費券，金額將無法延至下期使用。據悉，政府將物色合適的營辦商，如八達通、支付寶、Payme 等，以協助發放電子消費券。

疫情稍為緩和的士加租最多5成 車主：追落後・司機：打份工好過自僱見下頁

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 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：八達通

撰文 : 廖淑瑩

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商業營銷 疫情 財政預算案 電子消費券 八達通 支付寶 PayMe

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