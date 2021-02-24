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【財政預算案2021】寬減利得稅上限 1 萬元　會計師公會：快落實中小企租金稅務優惠

業界頭條 14:35 2021/02/24

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財政司司長陳茂波今（24日）公布其任內第 4 份《財政預算案》，當中提倡支持企業政策，包括：寬減 2020 或 2021 年度百分之百的利得稅上限為港幣 1 萬元，預計全港 128,000 家企業能受惠，有關扣減在這年度最終應繳稅款反映。

陳茂波在預算案公布前發網誌，明言要「睇餸食飯」，難免令選擇有限。有會計師公會表示支持利得稅寬減的政策，惟希望建議政策列入政府考慮。

【財政預算案2021】電子消費券振興經濟 飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好​​​​​​【見下頁】​

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁

澳洲會計師公會 2021 年大中華區分會會長及稅務委員會副主席陳銘嚴表示，一直向政府建議「稅務虧損轉回」概念，以及有關中小企租金稅務優惠給業主，繼而業主可向租戶寬減租金的方案等。

【財政預算案2021】撥95億推新措施 一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）​​​​​​見下頁】​

大中華區分會會長及稅務委員會聯席主席劉明揚補充：「『稅務虧損轉回』現今新加坡及紐西蘭經已推出相對不陌生，有助舒緩租金壓力應用在餐飲業也適合。」

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Photo：Pexels、Dick Thomas Johnson

撰文 : 鍾采餘

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