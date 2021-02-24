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【財政預算案2021】商會：電子消費券先救中小企　短時間釋放購買力

業界頭條 17:46 2021/02/24

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政府宣布將向每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士分期發放總額港幣 5,000 元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。據悉電子券初步分 5 個月、每個月 1,000 元透過儲值支付工具發放，金額必須在該月內使用，不能累積，預計措施可惠及約 720 萬人，涉及約 360 億元財政承擔。

撥95億推新措施　 一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）見下頁

香港青年創業家總商會主席謝海發指出，消費券的引流及導向非常重要，盼消費券能在短時間內落在「水深火熱」的中小企身上，讓香港經濟轉危為安。

謝海發說：「商會從去年第一次調研發布會，以及跟政府官員會面時我們便已開始爭取消費券，社會對消費券亦有殷切期望。執行方面，政府宜積極參考曾派發消費券的國家、地區實效，例如澳門之前亦派發過消費券並推出調研結果。我們期望政府能透過引流、導向，令資源運用得更有社會效益。」

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

香港青年創業家總商會主席謝海發。

電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好見下頁

謝海發表示，新冠肺炎疫情下中小企水深火熱，中小企佔了近 9 成市場份額，惟根基淺薄難以在疫情下支撐，商會期望是次措施政府能將消費券導流一半甚至 8 成予中小企令其真正受惠。同時，消費券使用期限不宜太長，疫情持續 1 年，香港經濟急需強心針，在派發後最好在 3 至 6 個月內便能投入市面，在短時間內釋放購買力，刺激經濟。

教編程毋須坐定定上堂　港產科技教育平台拓倫敦東京市場見下頁

謝海發又指出：「消費券的實行方法亦須考慮。香港的電子支付未及內地或其他地區普及，現金消費仍是主流，所以相關的執行細節大家非常關注。政府貌似仍在物色電子支付營運商，我們期望政策可以盡快落地，畢竟很多小商戶都在苦苦支撐，盼望著在新政策裏確切受惠，通過消費券轉危為安。」

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撰文 : 陳文政

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