  • 24°C
香港時間 : 2021226日 (週五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】降工時提高生產力慳水電費　專家建議：每周工作4日・每日6小時

商管策略 16:25 2021/02/26

分享：

職場上不時出現工作較慢、懶惰的同事，不少主管可能會採取較強硬的方法，甚至要求員工超時工作。有研究發現，降低工時反而可提升員工生產力及他們的情緒。

二流員工變能手！豐田教路：團隊效率變強先調走「王牌」見下頁

學者方洙正（Alex Soojung-Kim Pang）花了 1 年研究實行縮短工時的公司，發現每周休息 3 日、工作日上班時間縮短為 5 至 6 小時或工時縮減 20％ 至 25％，有助於企業提升員工專注力和生產力，也有利於招聘員工、減低流失率。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +2

瀏覽器竟影響員工業務表現？研究：IE・Safari 用戶工作效率較差見下頁

不過，縮短工時不等於薪金也會「縮水」，不少企業願意照向員工發放原本的工資。微軟（Microsoft）的日本總部在 2019 年曾試行讓員工逢周五放假，藉此降低工作時數，當時超過 9 成員工響應。最後公司該月業績沒有上下跌反而增長 40%，電力開支和影印紙使用分別減少 23% 及 59% 。

Deadline 到未完工怎算好？學懂「語言偽術」上司都讚好見下頁

《哈佛商業評論》2019 年跟亨利商學院（Henley Business School）調查採用縮短工時的 500 多位高層與 2,000 名員工，指出 4 個工作天令員工更滿意，尤其對「X 世代」與「Z世代」更具吸引力。管理層認為員工除了生產力與工作質素提高，還能減少員工生病情況，連帶省下不少病假成本。

 【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：unsplash、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀
2021/01/13
【管理Tips】經常黑面・閉上眼只有公事？認識「職業倦怠」9 大症狀
【管理Tips】成功人士一定瞓得少？Amazon 創辦人貝索斯1招每日「瞓足」8個鐘
2021/01/19
【管理Tips】成功人士一定瞓得少？Amazon 創辦人貝索斯1招每日「瞓足」8個鐘
行政管理 薪酬待遇 勞工權益 工作時數

下一篇文章

【串流平台大戰】Disney＋ 推成人頻道加價提升利潤　料5年內用戶超越Netflix
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣