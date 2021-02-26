【管理Tips】降工時提高生產力慳水電費　專家建議：每周工作4日・每日6小時

職場上不時出現工作較慢、懶惰的同事，不少主管可能會採取較強硬的方法，甚至要求員工超時工作。有研究發現，降低工時反而可提升員工生產力及他們的情緒。

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學者方洙正（Alex Soojung-Kim Pang）花了 1 年研究實行縮短工時的公司，發現每周休息 3 日、工作日上班時間縮短為 5 至 6 小時或工時縮減 20％ 至 25％，有助於企業提升員工專注力和生產力，也有利於招聘員工、減低流失率。

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不過，縮短工時不等於薪金也會「縮水」，不少企業願意照向員工發放原本的工資。微軟（Microsoft）的日本總部在 2019 年曾試行讓員工逢周五放假，藉此降低工作時數，當時超過 9 成員工響應。最後公司該月業績沒有上下跌反而增長 40%，電力開支和影印紙使用分別減少 23% 及 59% 。

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《哈佛商業評論》2019 年跟亨利商學院（Henley Business School）調查採用縮短工時的 500 多位高層與 2,000 名員工，指出 4 個工作天令員工更滿意，尤其對「X 世代」與「Z世代」更具吸引力。管理層認為員工除了生產力與工作質素提高，還能減少員工生病情況，連帶省下不少病假成本。

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Photo：unsplash、何志衡