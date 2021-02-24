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【財政預算案2021】電子消費券振興經濟　飲食業︰歡迎措施但減租減管理費更好

業界頭條 13:26 2021/02/24

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財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，當局為刺激經濟及帶動本地消費，宣布向每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額港幣 5,000 元的電子消費券。有餐廳負責人指，電子消費券對生意一定有幫助，但認為減租會更有效。

撥95億推新措施  一文看清財政預算案惠及中小企措施（持續更新）見下頁

經營多家食肆的天大集團的 Johnson Wong 表示，市民收到電子消費券後「點都會消費」，除了購物也會出外用膳時使用，故措施對餐飲業會有幫助。他又指，自晚市禁堂食令放寬後，旗下餐廳收到不少預約，生意暫時有增長。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

Johnson 認為餐飲業面對的問題是租金高企，在疫情下並非每個業主願意減租，但有業主仍願意為旗下餐廳減租 50%。

疫情稍為緩和的士加租最多5成 車主：追落後・司機：打份工好過自僱見下頁

雖然《財政預算案》推出各項寬減措施支援企業，但 Johnson 認為餐飲業面對的問題是租金高企，在新冠肺炎疫情下並非每個業主願意減租，但有業主仍願意為旗下餐廳減租 50%。

除了租金問題，Johnson 亦指管理費對經營的壓力亦大。他解釋，旗下多間餐廳不論是樓上舖或地舖在新冠肺炎疫情期間無減管理費，即使曾去信管理公司也沒有成效。

天大集團 Johnson Wong。

限聚令放寬至 4 人 食肆叫好・商場零售舖：都慣晒見下頁

新一份《財政預算案》中提到，會向每名合資格的 18 歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額 5,000 港元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約 720 萬人，涉及約 360 億元財政承擔。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。

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Photo：磯野水產

撰文 : 廖淑瑩

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