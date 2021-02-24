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【財政預算案2021】財政預算案再谷大灣區？前海：欠宣傳阻礙建創科產業鏈

大灣商機 16:29 2021/02/24

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財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，當中多次提到大灣區。他指，香港在創新科技發展有優勢，以及對全球科研人才的吸引力，可以與大灣區內擁有先進製造業的「兄弟城市」協同發展，組成完整的創科產業鏈。

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陳茂波指，香港的創新科技發展有不少優勢，包括頂尖基礎科研力量、知識產權保護、對全球科研人才的吸引力，以及一流金融配套服務等。近年政府大力投放資源，推出不少優惠政策，亦獲得國家支持。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

香港空運業在世界首屈一指，未來政府將努力完善多式聯運，進一步提升大灣區的全球通達性。

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陳茂波表示，只要香港能夠善用優勢，與大灣區內擁有先進製造業的兄弟城市協同發展，便能組成貫通上、中、下游的創科產業鏈，將大灣區發展成為國際科技創新中心，為國家的科技自立自強作出貢獻的同時，也為香港經濟開拓新增長點。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民表示，雖然政府已經成立粵港澳大灣區發展辦公室，期望統籌、協調和推動大灣區建設的各項政策和措施，提高社會各界對大灣區建設的了解和認識。

大灣區經濟數碼政策主導 香港經濟政策要「倒模」做？見下頁

不過他認為，大眾仍然覺得特區政府對大灣區的宣傳不足，也欠缺以用家角度出度的生活化資訊平台，並加上和大灣區相關的統計數據，以方便對大灣區的研究，真正解決港人港企進駐大灣區希望了解的資訊，期望政府可以在這方面多下工夫。

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Photo：American Express、Flickr、拾壹城話

撰文 : 廖淑瑩

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