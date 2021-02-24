【財政預算案2021】發放5000元電子消費券　商會：時效不應太長亦不應限行業

財政司司長陳茂波在立法會宣讀其任內第4份《財政預算案》推出港幣 5,000 元電子消費券措施，為合資格 18 歲永久居民及新來港人士發放 ，預計措施可惠及約 720 萬人。據悉電子券初步分 5 個月、每個月$1,000透過儲值支付工具發放，金額必須在該月內使用，不能累積。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為措施是好事，市民和經營生意者兩方得益，相信有利提高市民消費。

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劉達邦又指：「電子消費券時間限期應是重點，如 3 年以上又太長，如 6 個月可促進經濟循環，餐飲業、零售業、娛樂場所等可受惠，估計 99.9 % 市民消費奢侈品（如：珠寶手飾）讓自己得益。」

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▲ 香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦

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劉達邦又稱：「電子消費券除了令雙方（消費者及商戶）得益，對低收入者亦有好處，因不排除市民或機構做善事，如買食物幫助他們。」他又指，電子消費券詳情未公布，但政府不應限制市民使用消費券範圍（如娛樂場不准使用），因會對部分行業不公平。」

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