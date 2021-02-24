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【財政預算案2021】設失業人士貸款計劃 最多可借8萬　多人創業令展銷場地場需求增

業界頭條 15:47 2021/02/24

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財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，其中政府為受新冠肺炎疫情影響的失業人士，推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，最多可申請上限 8 萬港元的個人貸款。有創業人士認為，計劃可以為失業人士解燃眉之急，亦可鼓勵他們創業，因而帶動短期展銷場的需求增加。

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場勝將軍及 Popupeasy 創辦人梁麟慰表示，計劃的年利率為 1 厘，加上按時全額還款，可全數退還已繳利息，預計吸引不少人士申請。他又指，不少申請者可能會利用這筆貸款創業。

其實在未有此措施前，很多失業人士會經營網店或短租舖而需要入貨，因此貸款計劃對從事展銷或市集策劃的業界人士是好消息。梁麟慰預料，未來會有更多人會租用短租舖或展銷場等成為創業地點，因此短租舖、展銷場和市集的需求都會增加。

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場勝將軍及 Popupeasy 創辦人梁麟慰

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新一份《財政預算案》首次設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的 6 倍，以 8 萬港元為上限。首12 個月只需還息，之後本金連利息最長可攤分 5 年償還，年利率固定 1 厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。政府總擔保額為 150 億元，申請期為 6 個月。

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梁麟慰預料，未來會有更多人會租用短租舖或展銷場等成為創業地點，因此短租舖、展銷場和市集的需求都會增加。

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Photo：Pexels

撰文 : 廖淑瑩

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