【新春第一劈】盾牌口罩中環新店優惠 6.5 折起 口罩最平售 $19.5/50 個

盾牌口罩早前才在中環開新店，為何今次又開新店，是否口罩零售生意十分好，又要在同區擴張 ? 非也，原來之前的中環分店租約期滿，今次盾牌口罩轉到中環另一盒國開設新店。同樣地，盾牌口罩新張期內，全線口罩會以低至 6.5 折發售!



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盾牌口罩指，專門店於 2 月 23 日開張，到時會進行開張大酬賓，不計成本劈價 (官方口罩未折零售價可看下表) 開售，回饋老客戶。優惠如下:

2月24日星期三：6.5折 （-35%）

2月25日星期四：7折（-30%）

2月26日星期五：7.5折（-25%）

2月27日星期六：8折 （-20%）

2月28日星期日： 8折 （-20%）



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如以發售口罩中最平的康加 Heal+h 口罩藍色 Level 2 兒童口罩 50 個裝為例，原價售 $30 盒，首日特價為 $19.5 盒，注意折扣每日遞減。注意優惠只限盾牌 FB 專頁粉絲客戶，所有客人必須 Like 盾牌專頁及 Follow 盾牌專頁，才可以享受優惠。每人限購 5 盒，折扣口罩每日數量有限，售完即止。超過 5 盒口罩，正價發售。其他「非外科平面口罩」產品正價發售。

地址：

中環租庇利街14號章記大廈A舖

營業時間：每天11:00-19:00

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。