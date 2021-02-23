香港製造 YGA MASK 首次開倉 全以優惠價發售

海港城展銷集 Harbour City Bazaar 表示，YGA MASK 將以優惠價發售。



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海港城展銷集 Harbour City Bazaar 指，香港製造的 YGA MASK 首次開倉以優惠價發售。YGA MASK 除了具實用功能外，不同圖案及顏色的口罩也是時尚穿搭潮物! 開倉時間為 2 月24 日至 3 月 1 日，地點為尖沙咀廣東道 7 號九倉電訊中心5 字樓。

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開倉展銷詳情:

日期: 24 Feb – 1 Mar 2021

時間: 11:00AM-8:00PM

地址: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。