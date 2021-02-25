知名動畫《新世紀福音戰士》的字體極具特色，原來出自香港字體設計師周建豪（Francis）之手。他入行三十多年，見盡創作行業變遷，他笑言香港設計師做事「快、靚、正」，良好品質讓他們成為了日本公司樂於合作的對象。

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周建豪一畢業便投身字體設計，設計了 3 年中文漢字之後便一直設計日本漢字或和製漢字至今。他指出。日本漢字的感覺介乎於中文的簡體、繁體之間，但因為筆劃偏多故更偏向繁體字。

一套日本漢字字體基本近 7,000 字，比中文字體少一半，但即使「僅得」7,000 字，設計和製作工作量亦非常大。一人一天做數十個字，一套字也需花 1 年，例如香港非常出名的「勁揪體」近 6,000 字，設計師便花了足足兩年製作。

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周建豪指出，香港字體設計行業式微，雖然坊間仍有個別設計師會承包設計文字，但以公司模式營運的話，他們已是香港碩果僅存的字體設計公司。他說：「香港設計師最大的優點便是快、靚、正，我們有 4 名熟手設計師，合作之下可以在 3、4 月內做到一款日本漢字字體。比台灣、日本同業更快。

日本亦有百年歷史的字體設計公司，但他們會把字款雕琢得非常完美（100 分），然後再應用在報章之類的產品。我們則可能做到 80、90 分便停；但因為我們效率高，起步快，可以說是霸佔了日本漢字設計的藍海。」

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▲ 《新世紀福音戰士》的特色字體 Ｍatisse-EB。

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周建豪最出名的作品可算是《新世紀福音戰士》中的特色字體 Ｍatisse-EB（マティス-EB，Extra Bold）。他笑言，現時看回 20 年前的作品，感覺有不少地方也未做到盡善盡美，不過這種字體較粗身，所以拉長、壓扁也不會變型，配合到動畫的特殊美工效果就非常好，是黑體無法做到的效果。

字體如同時裝需要不停更新，所以無時無刻都有新需求，但亦電視台之類客戶用慣某種字體後便會一直用。周建豪笑言，現時看日本媒體節目，會留意到有一半字體出自他的手又或者參與過製作。

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他說：「我們這行比較專和小眾，新冠肺炎疫情對我們無大影響。我們最希望的是未來會有人才加入我們這一行，可惜可能設計文字不及其他圖像設計般色彩繽紛，以及有更多出路，入行的人少，留下來的更少，甚至設計學院的圖像設計課程都刪減了字體設計。有人問過我『天天設計字體會不會悶?』我覺得如果每天都將工作當為獨立設計，便不會有悶的想法。與其說是喜歡與否，我更覺得現在做這份工作是責任。」

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