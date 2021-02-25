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【香港品牌】毋須依賴網購社交媒體　小型珠寶商靠熟客疫市站穩陣腳

商管策略 16:24 2021/02/25

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全球新冠肺炎疫情令本地大型展覽延期或取消，有小型珠寶公司不依賴網購，也沒有在社交平台投放廣告，主要靠客人口碑及品質靠累積人脈，在百貨公司的小型攤位成功轉為長期租約，在疫市企穩，等待「晴天」開獨立實體店大展拳腳。

【疫市營商】珠寶網店難吸引尊貴客戶？店主：成本效益比樓上舖更佳​​​​​​見下頁】​

正所謂「萬事起頭難」，自立品牌不容易，足夠人脈背景容易起步，崔綺琪自幼家族從事首飾及鐘錶業，自己卻在 2014 年創立 Deborah Jewellery 品牌，兼營珠寶批發和網購零售業務，客戶集中 30 至 50 歲集中企業東主和專業人士。Deborah Jewellery 創辦人崔綺琪（Deborah）表示：「過往祖父的珠寶公司專長銲接和鑲石的工序，經常接大公司生意累積人脈，而他會傳授成功之道及遇上困難的解決方法。」

以「80 後」女生來說，她的創業路看似一帆風順，崔綺琪憶述，初期創業投資僅 1 萬元，初時沒有固定工作室，惟有在家裡製作飾品，後來見租金划算在觀塘開設工作室。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

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珠寶網店難吸引尊貴客戶？店主：成本效益比樓上舖更佳​​​​​​見下頁】​

三年前，Deborah Jewellery 嘗試實體店銷售，並以短期租約形式進駐荃灣千色店，去年 6 月見有大品牌退租，成功轉為長期租約，除丈夫 Kevin 合作打理店舖還聘請兼職幫忙。她表示：「最初公司參展會議展覽中心的展覽，以及『時尚首飾及配飾市場潮流趨勢』交流會，機緣巧合收到商場邀請。」

不過，在新冠肺炎疫情下生意多少受到影響。崔綺琪表示：「2 年前社會運動至今令整體生意跌近一半；網購佔整體業務 10% 至 20%，目前也跌近一半。」公司沒有在社交平台投放廣告，主要靠客人口碑及品質取勝，故疫情期間熟客對品牌信心，她分享更有客人願意上網購買數十萬元珠寶手飾。

與一般大公司進口 GIA 國際鑑定日本珍珠項鍊

開業3個月無生意仍堅持創作 本土飾物品牌拒跟潮流走我路​​​​​​見下頁】​

事實上，崔綺琪祖父的經驗和人脈搭救，即使批發業務受新冠肺炎疫情影響，展覽更暫停或延期，但跟相熟海外批發供應商長期合作，對方主動寄貨樣版到港解決採購問題；千色店的零售攤位已轉為長期租約，亦在其他商場開快閃店推廣品牌，未來待疫情完結或考慮開設大型獨立實體店。

從發光牌匾到室內燈飾 3D霓虹燈重現香港生命力（有片）​​​​​​【見下頁】​

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撰文 : 鍾采餘

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