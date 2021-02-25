【香港品牌】毋須依賴網購社交媒體　小型珠寶商靠熟客疫市站穩腳

全球新冠肺炎疫情令本地大型展覽延期或取消，有小型珠寶公司不依賴網購，也沒有在社交平台投放廣告，主要靠客人口碑及品質靠累積人脈，在百貨公司的小型攤位成功轉為長期租約，在疫市企穩，等待「晴天」開獨立實體店大展拳腳。

？有珠寶公司 3 年前透過參加會展珠寶展增加曝光，成功商場接洽短期商場租戶，更成功轉為長期租約，市集和展覽是擴闊人際網絡契機，小型珠寶公司如何在「後疫情」站穩住腳？

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Deborah Jewellery 由崔綺琪（Deborah）於 2014 年成立，兼營珠寶批發和網購零售業務，客戶集中 30 至 50 歲集主企業東主和專業人士。以「80 後」女生來說，她的創業路看似一帆風順。崔綺琪憶述，初期創業投資僅 1 萬元，初時沒有固定工作室，惟有在家裡製作飾品，後來見租金划算在觀塘開設工作室。

正所謂「萬事起頭難」，自立品牌不容易，足夠人脈背景容易起步。崔綺琪自幼家族從事首飾及鐘錶業，她又指：「過往祖父的珠寶公司專長銲接和鑲石的工序，經常接大公司生意累積人脈，而他會傳授成功之道及遇上困難的解決方法。」

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三年前，Deborah Jewellery 嘗試實體店銷售，並以短期租約形式進駐荃灣千色店，去年 6 月見有大公司退租，成功轉為長期租約，除丈夫 Kevin 合作打理店舖還聘請兼職幫忙。她表示：「最初公司參展會議展覽中心的展覽，以及『時尚首飾及配飾市場潮流趨勢』交流會，機緣巧合收到商場邀請。」

不過，在新冠肺炎疫情下生意多少受到影響。崔綺琪表示：「2 年前社會運動令整體生意至今跌近一半；網購佔整體業務 10% 至 20%，目前也跌近一半。」公司沒有在社交平台投放廣告，主要靠客人口碑及品質取勝，故疫情期間熟客對品牌信心，她分享更有客人願意上網購買數十萬元珠寶手飾。

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事實上，崔綺琪祖父的經驗和人脈搭救，即使批發業務受新冠肺炎疫情影響，展覽更暫停或延期，但跟相熟海外批發供應商長期合作，對方主動寄貨樣版到港解決採購問題；千色店的零售攤位已轉為長期租約，亦在其他商場開快閃店推廣品牌，未來待疫情完結或發展考慮開設大型獨立實體店。

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