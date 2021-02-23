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【疫市直擊】限聚令放寬至 4 人　食肆叫好・商場零售舖：都慣晒

業界頭條 20:04 2021/02/23

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政府今日（2 月 23 日）宣布公眾場所進行群組聚集人數限制由 2 人至 4 人，明日起生效，有效期至 9 月 30 日。限聚令放寬對餐飲業經營者信心增強，但部分零售舖指影響不大，直言「都慣晒」。

限聚令放寬康文署部分設施重開 私人健體教練停課近 1 年終見曙光​​​​​​【​見不頁

尖沙咀百利商場花球店店主黃詠琳表示：「原本商場人流少故影響不大，加上婚禮性質關係，婚禮人數限制 20 人定必影響相關服務經營，或者大型商場分別會較大，對食肆晚市有幫助。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

(大灣商機)前海去年企業註冊年增 13％　 IT業最吃香兼推港澳青年招聘計劃見下頁

銅鑼灣登龍街金玥餐廳負責人許書斌表示：「對業界來說信心增大，放寬食肆限聚令和 4 人限聚令有正面影響，不過綜觀目前均 2 至 3 人入座率較高，且晚上 9 時後人流較旺。個人而言，對外食肆人數增加限聚令放寬 4 人，擔心人數增加傳播風險相應增加。」

填表代替「安心出行」難實行？ 業界自製聯絡小卡・PDF表格下載互助抗疫​​​​​見下頁】​

食物及衞生局指出，延長有關規例的有效期，不代表規例下現行施加的限制會持續不變直至有效期完結；相反有關法律框架已加入彈性條款，容許政府視乎新冠肺炎疫情發展，收緊或放寬甚至取消個別限制和條件。

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撰文 : 鍾采餘

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