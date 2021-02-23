  • 22°C
香港時間 : 2021223日 (週二) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

99.9% 多角度殺毒! Raze 光觸媒抗菌平面口罩新登場

行內熱話 18:35 2021/02/23

分享：

Raze 繼推出 3D 光觸媒抗菌口罩後，再推出售價較平的平面款式。
             
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Raze 採用 3 層光觸媒抗菌口罩具備 3 層設計：包含 1 層光觸媒消毒層 (殺毒原理可看下圖)，能多角度殺滅高達 99.9% 的細菌、病毒！ 口罩為 50 片裝，售價為 $175。在 2 月 1 日至 28 日期間購買 ，更可獲得特別的紅包禮物

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】  附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

Raze 口罩規格

• BFE >95%，PFE >98%
• 高透氣設計
• 成人尺寸: 178 x 95mm
• 3D舒適剪裁
• 可調式鼻托，特軟耳繩
• FDA認證PPE生產商
• 50 個一盒

售價:$175

口罩購買連結<<<

【其他內容】   Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩
 
【其他內容】 【附購買連結】四折發售! 香港製造 BFCare Level 2 成人口罩特價 售 $40/50 個   
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

Good Mask 新推三大新系列口罩 千鳥格．羽毛．圖騰 Lv3 獨立裝售 $80 盒
今日
Good Mask 新推三大新系列口罩 千鳥格．羽毛．圖騰 Lv3 獨立裝售 $80 盒
MEDEIS Lv2 彩色口罩優惠 特價售 $79/50 個
2021/02/22
MEDEIS Lv2 彩色口罩優惠 特價售 $79/50 個
迎接開學! Procare HK Lv2小童口罩特價售 $100/3 盒
今日
迎接開學! Procare HK Lv2小童口罩特價售 $100/3 盒
網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

迎接開學! Procare HK Lv2小童口罩特價售 $100/3 盒

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣