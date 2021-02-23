99.9% 多角度殺毒! Raze 光觸媒抗菌平面口罩新登場

Raze 繼推出 3D 光觸媒抗菌口罩後，再推出售價較平的平面款式。



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Raze 採用 3 層光觸媒抗菌口罩具備 3 層設計：包含 1 層光觸媒消毒層 (殺毒原理可看下圖)，能多角度殺滅高達 99.9% 的細菌、病毒！ 口罩為 50 片裝，售價為 $175。在 2 月 1 日至 28 日期間購買 ，更可獲得特別的紅包禮物。

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Raze 口罩規格

• BFE >95%，PFE >98%

• 高透氣設計

• 成人尺寸: 178 x 95mm

• 3D舒適剪裁

• 可調式鼻托，特軟耳繩

• FDA認證PPE生產商

• 50 個一盒

售價:$175

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。