迎接開學! Procare HK Lv2小童口罩特價售 $100/3 盒

香港口罩廠 Procare HK 提供最新的復課優惠。



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Procare HK 表示，廠方正推出復課優惠，Level 2 小童口罩特價售 $100/3 盒 (一盒 30 個獨立包裝)，繼續為學生們提供優質、安全而且更「實惠」嘅香港製造口罩產品。

▲ Procare HK Lv2小童口罩優惠



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Procare兒童⼝罩規格

顏色: 淺藍

尺寸: 140mm x 95mm

BFE、PFE > 99%，有效阻隔細菌微粒、顆粒、微細懸浮粒⼦

達到美國 ASTM F2100 第⼆級認證

廠房已獲取ISO 14644 CLASS 7 無塵⾞間認證、ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準

觸感柔軟舒適、內層乾爽透氣

30⽚獨立包裝

香港製造

售價:$100/3盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。