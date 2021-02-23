【財政預算案2021】預算案或推失業人士貸款計劃　商會：市道可望復甦或毋須借錢

最新政府統計數字失業率為 7% 創17年新高，有傳明日（23 日）《財政預算案》推出失業人士貨款計劃。香港中小型企業聯合會會長麥美儀認為，政府儲備財赤難料是次預算案會推出「失業人士貸款計劃」，而且新冠肺炎疫情在後應可盡快受控，市道復甦相信失業人士毋須申請該貸款計劃。

【財政預算案2021】餐飲小店的期望：向市民派錢・免水電費・加推保就業​​​​​​【​見下頁】​

麥美儀又指：「該貸款計劃應針對需要借貸維生的人，坊間私人財務公司甚少批核沒有擔保的申請人，現時政府願意擔保銀行也開心，借貸來還清卡數。心理上認為財務公司不會低息貸款，加上還款期最長是 5 年，失業人士會考慮選擇申請機會大。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▲ 香港中小型企業聯合會會長麥美儀。（資料圖片）

財政預算案2021中小企有何期望？ 商會：派5,000元現金券谷消費幫經濟【見下頁】

麥美儀又稱，現時疫苗到港，新冠肺炎疫情應可盡快受控，市道可望復甦下，相信失業人士找到工作後，不需要該貸款計劃。至於被問到失業人士利用 8 萬元創業時，她又稱，創業風險大且 8 萬元資本難經營一盤生意。

消息指，預算案推出失業人士貸款計劃，容許失業人士申領月薪 6 倍、上限為 8 萬元的失業人士個人貸款，年息僅 1 厘，還款期最長是 5 年。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】